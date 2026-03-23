【2Kスプリングセール】 開催中 「ボーダーランズ4」 2Kおよびテイクツー・インタラクティブ・ジャパンは、「2Kスプリングセール」をSteamにて開催している。期間は3月27日まで。3月25日からはPlayStation Storeでも開催されるほか、4月1日からはXbox版向けセールも開催される。 本セールでは、シューティングRPG「ボーダーラ