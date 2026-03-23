◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京・芝１２００メートル）高松宮記念でラストランを迎えるナムラクレア（牝７歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）が万全の態勢だ。今回は２１年小倉２歳Ｓ（１着）から２４年キーンランドＣ（５着）まで、１６走連続で手綱を執った浜中俊騎手とのコンビが７戦ぶりに復活。調教にもまたがり、入念にコンタクトをとっている。２週前追い切りは栗東・坂路で一杯に追われ、５