バルセロナ五輪シンクロナイズドスイミングのソロ、デュエットで銅メダルの奥野史子さん（５３）が、長女の大学卒業を報告し、夫で北京五輪陸上男子４００メートルリレー銀メダルの朝原宣治さん（５３）との家族ショットを公開した。奥野は２２日、自身のインスタグラムを更新。「卒業おめでとうまじめにコツコツとよく頑張ったね！貴女を誇りに思います」と記し、はかま姿で花束を抱えた長女の写真や、朝原さんと３人で並ん