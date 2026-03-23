子どもに子ども部屋のインテリアを決めてもらった方が良いのはなぜ？ 子ども部屋のインテリアは、子どもの意見を優先してもいい？ 子どもの「居心地のよさ」を大切にしよう 子ども部屋のインテリアは、誰が決めていますか？ リビングのカーテンなら、親の考えで決めてしまってもよいのですが、子ども部屋の場合は子ども本人の感覚を優先しましょう。 子どもが好むなら、どんなインテリアになってもよいのです。大人から