消防訓練三頂山園地岡山・南区小串 岡山市南区で発生した県内過去最大規模の山火事から23日で1年です。火事があった現場で消防訓練が行われました。 教訓を生かし山火事への対応力を高めようと岡山市消防局などが実施したもので、約90人が参加しました。 訓練は、岡山市南区小串の公園でたき火が山に燃え広がった想定です。 2025年3月23日に発生した山火事では、消防職員と消防団員の連携や情報共有が課題