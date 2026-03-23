2015年に芥川賞を受賞したお笑いコンビ「ピース」の又吉直樹（45）が、22日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。今も付き合いがあるという幼なじみが、又吉の小学生時代を語った。同番組には、小学生時代からの親友で、現在は公認会計士として又吉を支えるという古川さんがVTR出演した。古川さんは、又吉が子供の頃からおしゃれな風ぼうで、周囲から一目置かれていたと語った。そして友人