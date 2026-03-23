イギリス王室にルーツのあるイケメンタレントが、バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）に登場！雪が残る露天風呂で彼は、41歳とは思えぬ肉体美を惜しげもなくさらし……!? 【TVer】“イングランド王末裔イケメンタレント”に千鳥ノブ「なんやこいつ腹立つ！」「誰やキャスティングしたやつ！」一方で大悟の反応は……!? 『相席食堂』に登場したイケメンタレントとは、ハリー杉山のこと。ハリーは、