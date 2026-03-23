大相撲春場所で３度目の優勝を果たし、大関復帰を確実にした関脇霧島（２９）＝音羽山＝が千秋楽から一夜明けた２３日、大阪・堺市内で宿舎を構える出雲大社大阪分祠で会見を行った。６歳の長女アヤゴーちゃんから「優勝の万歳がしたい」との約束を果たした霧島。「すごく良かった、と言っていました。まだゆっくり話していないので、これから楽しみです」と家族との水入らずを楽しみにしているという。１２場所ぶりの大関復