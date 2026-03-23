子どもが勝手にゲームに課金……。気づいたときには、とんでもない金額になっていることも？今回は、親のお金で勝手に課金した息子に、お金の大切さを教えたエピソードをご紹介します。80万円はママが払ってあげるけど…「小6の息子が、無断でゲームに課金していました。その額、なんと80万円……。どうにか返金できないか問い合わせたけれど、スマホは私の名義だし、私のクレジットカードで決済されていることから、私じゃなく