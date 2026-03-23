県内では今年初となるクルーズ船が、23日朝、秋田港に到着しました。降り立った乗客たちは、早速県内各地の観光地へと向かっていました。午前8時前。今年初のクルーズ船アザマラパシュートがゆっくりと秋田港へ到着しました。鴨下望美アナウンサー「今年初めてのクルーズ船が秋田にやってきました。近くで見ると本当大迫力ですね～！何階建てなんでしょう、大きい」今月13日に兵庫を出発し、