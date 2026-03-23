日本サッカー協会(JFA)は23日、ウズベキスタン遠征を行うU-19日本代表について、MF長南開史(柏レイソル)が怪我のため不参加になると発表した。湘南ベルマーレのDF松本果成を追加招集する。U-19日本代表は来年のU-20ワールドカップを目指す世代。今回はU-20W杯の開催国に遠征し、25日と30日にU-19ウズベキスタン代表と対戦する。28日にはFC Olympic MobiUzとのトレーニングマッチも行われる。