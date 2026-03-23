アーセナルのミケル・アルテタ監督はカラバオカップ決勝でミスから失点したGKケパ・アリサバラガについて、大舞台で起用したことは「正しかったと信じている」とコメントした。『BBC』が伝えている。ケパは今季アーセナルに加入し、プレミアリーグでの出場はない一方でカラバオ杯では全試合に出場。準々決勝ではPK戦を制する活躍も見せて決勝進出に貢献した。決勝ではリーグ首位のチームを支えるGKダビド・ラヤが起用されるの