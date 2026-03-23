グロースエクスパートナーズがしっかり。１９日の取引終了後に、ミライト・ワン子会社の国際航業と業務提携に向けて協議を進めることで合意したと発表しており、好材料視されている。 国際航業が提供する地理空間情報利活用プラットフォーム「Ｇｅｏｚｅｎ」と、グロースｘＰが有するＤＸコンサルティングやシステム開発・ＡＩ活用の知見を組み合わせることで、企業が保有する地理空間デ