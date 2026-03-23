・ステラファはＳ高で昨年来高値を連日更新、中国で第１例目のＢＮＣＴでの治療を実施 ・Ｓａｎｓａｎやマネフォが底堅い、全体大幅安もＳａａＳ関連の一角に見直し機運 ・明海グループが大幅高で５日連続の大陽線、タンカー関連株への投資マネー攻勢続く ・フジＨＤが逆行高演じる、村上氏側による再度買い増しで思惑 ・片倉コープが急騰、中東混迷長期化への懸念で肥料関連に思惑的な買い入る ・シ