「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２３日午前１１時現在で、アイスタイルが「売り予想数上昇」で１位となっている。 この日の東京株式市場でアイスタイルは続落している。同社は化粧品の情報サイトを運営。サイト上で商品のＥＣ販売を行うほか、実店舗も展開し業容を拡大している。業績は堅調ながら株価は冴えない動きで、足もと下値抵抗ラインとみられていた４３０円近辺の水準を割り込む展開