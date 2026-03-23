松下奈緒主演のカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『夫に間違いありません』が3月23日に最終回を迎える。 参考：『夫に間違いありません』松下奈緒、安田顕らクランクアップ中村海人からのコメントも 妻・聖子（松下奈緒）が夫・一樹（安田顕）の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に、死んだはずの一樹が帰還するところから始まったサスペンスは、聖子の周りを嗅ぎ回る記者・天童（宮沢氷魚）や急接近してきたシングルマ