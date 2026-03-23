[故障者情報]ヴァンフォーレ甲府は23日、FW内藤大和が右足関節三角靭帯損傷、前距腓靱帯損傷、前脛腓靭帯損傷と、DF小出悠太が左足関節三角靭帯損傷、前脛腓靭帯損傷、骨間膜損傷と診断されたことを発表した。両選手とも14日のいわきFC戦で負傷し、全治約4週間としている。10番を背負う内藤はここまで5得点でJ2・J3百年構想リーグ得点ランキング3位タイ。小出はここまで6試合に出場している。