[故障者情報]藤枝MYFCは23日、GK北村海チディが左足第五中足骨疲労骨折で全治約12週間と診断されたことを発表した。北村は昨季のリーグ戦全試合に出場し、今季も開幕5試合でゴールを守っていた。クラブによると今月19日に手術が完了したという。