スキルス胃がんは、食欲不振・体重減少・上腹部痛・嘔気などの症状に気付くことが重要です。 また「原因は何だろうか」「検査方法にはどのようなものがあるのだろうか」など、スキルス胃がんに対する疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。 この記事ではスキルス胃がんの症状について解説しています。 ※この記事はメディカルドックにて『「スキルス胃がんの原因」はご存知ですか？症状や検査法も解説！【医師監修】』と題し