森田剛×藤間爽子による舞台『砂の女』ついに開幕 安部公房の書き下ろし長編小説『砂の女』を舞台化した本作。森田剛さん、藤間爽子さんら豪華出演陣が、人間の極限の姿を演じます。 原作は、チェコ語・フィンランド語・ロシア語など二十言語で翻訳され、1968年1月18日にはフランスで1967年度最優秀外国文学賞を受賞した不朽の名作。 ここでは、3月18日に行われたゲネプロの様子をお届けします。 STORY 教師の男・仁