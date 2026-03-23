キッチンの洗い物問題、これで解決！？1台5役の「マルチスピナー」で毎日の料理がラクになる【画像で見る】かさばる取っ手やレバーがないからすっきり収まる！「スピナー蓋」毎日の食事作り。「家族の健康のために野菜をたっぷり食べたい（食べさせたい）！」と思いつつ、サラダひとつ作るのにも、ザルで洗って、サラダスピナーで水切りして、ボウルに盛り付けて……と、気づけば洗い物の山。 そのうえキッチンの限られた収納スペ