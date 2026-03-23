【その他の画像・動画等を元記事で観る】 映画『探偵はBARにいる』の最新作『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』の製作発表会見が、3月22日に東映の東京撮影所No.17stにて行われた。 ■映画『探偵はBARにいる』シリーズとは？ ハードボイルド作家・東直己の『ススキノ探偵シリーズ』を原作として生まれた映画『探偵はBARにいる』シリーズ。2011年に第1作『探偵はBARにいる』が、2013年に第2作『探偵はBAR