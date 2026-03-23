コーセル [東証Ｐ] が3月23日昼(11:30)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結最終損益は2億4000万円の赤字(前年同期は2億8100万円の黒字)に転落した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-5月期(4Q)の連結最終損益は2億7000万円の黒字(前年同期は3億9400万円の赤字)に浮上する計算になる。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(3Q)の連結