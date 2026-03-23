23日前引けの日経平均株価は続落。前営業日比1790.30円（-3.35％）安の5万1582.23円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は91、値下がりは1473、変わらずは19と、値下がり銘柄の割合が90％を超える全面安商状だった。 日経平均マイナス寄与度は352.97円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ファストリ が130.76円、東エレク が118.33円、ＳＢＧ が62.57円、中外薬 が53.25円と並んだ。 プラス寄