23日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数120、値下がり銘柄数1378と、値下がりが優勢だった。 個別では朝日ラバー、光陽社、明海グループがストップ高。ハマイ、星医療酸器、ナイス、太平洋興発、ＢＳＮメディアホールディングスなど8銘柄は昨年来高値を更新。片倉コープアグリ、エブレン、ＯＡＴアグリオ、バナーズ、大黒屋ホールディングスは値上がり率上位に買われ