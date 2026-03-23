23日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前営業日比61.2％増の4166億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同46.2％増の2818億円だった。 個別ではＮＺＡＭＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） 、ＮＡＺＡＭ上場投信ＴＯＰＩＸ高配当４０ 、ＮＥＸＴ原油ブル 、ＮＺＡＭＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジ