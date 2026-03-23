23日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数56、値下がり銘柄数523と、値下がりが優勢だった。 個別ではシンカ、インフォメティス、ステラファーマがストップ高。アミタホールディングス、グリーンモンスター、イメージ情報開発、ピアズ、ＧｒｅｅｎＥａｒｔｈＩｎｓｔｉｔｕｔｅは値上がり率上位に買われた。 一方、ソフトフロントホールディングスがストップ安。