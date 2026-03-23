三条市立大学で、開学第2期生の卒業式がありました。 三条市立大学は、ものづくりと経営の知識を備えた人材育成を目的に2021年に開学しました。22日の卒業式では、第2期生となる67人が旅立ちの日を迎えました。 ■三条市立大学 アハメド シャハリアル学長 「300年のものづくりの歴史のあるまちなので、この価値観が次の世代に通じるものがたくさんあります。価値観を生かしてさらなる発展を県内でも国内でもと願っておりま