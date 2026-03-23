北海道・釧路警察署は22日、窃盗の疑いで釧路市に住む無職の女（62）を逮捕しました。女は21日午後1時15分ごろから16分ごろまでの間、釧路市幸町にあるパチンコ店で、釧路市に住む40代男性のスマートフォン（iPhone16 時価10万相当）を盗んだ疑いが持たれています。警察によると男性が席から離れ、戻った際に盗まれているのに気づき、21日午後4時ごろに警察に通報しました。その後、防犯カメラの映像などから女の関与が発覚