株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が22日、自身のXを更新し、保有銘柄を発表しながら含み益を報告した。【写真】ケタ違いの含み益！すげぇ料理…電通からご馳走になった桐谷さん定期的に保有株や優待品などを紹介している桐谷さんは今回、「昨夜は、電通東日本と七十七銀行の方にご馳走になりましたホテルメトロポリタン仙台の朝食はとても美味しかったです写真右側はレストランの