Snow Manの阿部亮平がブランドアンバサダーを務める、ティーブランド「リプトン」新キービジュアルが公開された。“お湯で淹れてから氷で冷やす”本格アイスティーの魅力を発信する新WEBCMが、3月から公開される。【動画】阿部亮平が見せる、等身大の“おうち時間”CMでは、知的で爽やかな印象を持つ阿部が、“お湯で淹れてから氷で冷やす”という本格アイスティーの新提案を描いている。あえて「濃いめ」に抽出し、氷で完成さ