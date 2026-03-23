元AKB48でタレントの峯岸みなみ（33）が22日、ABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。同期・板野友美(34)に感じたことについて語った。この日のゲストとしてAKB48でともに1期生だった板野が登場。「この前もインスタ見たら、やっぱともちんやってんなみたいな」と板野のSNSを見て思ったことを語り始めた。「華やか…」と濁して板野が半年ほど前に納車されたという黒い車体の高級SUV「レンジローバー」を披露した投稿を紹