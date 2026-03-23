俳優の伊藤沙莉（31）、広瀬すず（27）、オダギリジョー（50）、津田健次郎（54）が23日、都内で行われたサントリー『ザ・プレミアム・モルツ』新CM発表会に登場した。ゆったりと楽しむビールにちなみ、伊藤がゆったり時間をかけて楽しみたいことを明かした。【全身ショット】津田健次郎、白髪×白ひげ×メガネの“ヒデじい”「今までで一番くらい地元に帰れてなくて、地元でゆったりしたい」という伊藤。最近短い期間、地元に