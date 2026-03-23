歌舞伎役者・俳優の市川團十郎さんが3月22日、自身の公式ブログを更新。長男の勸玄くん（市川新之助）が13歳の誕生日を迎えたことを報告しました。 【写真を見る】【 市川團十郎 】長男・勸玄くんの13歳誕生日3時間ノンストップ運動で全力祝福「やってしまった」この日、團十郎さんはまず「誕生日会へ お友達とかと 行ってきます」と投稿。勸玄さんの友人たちとお祝いの会に向かうことを伝えました。正午ごろには、鉄板