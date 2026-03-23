日本相撲協会は23日、2年に1度の役員改選に伴い、東京・両国国技館での評議員会で親方10人の新理事就任を承認した。続いて新理事会が行われ、理事長を互選する。1月の役員候補選挙では定員10人を上回らず、無投票で当選者が決定。評議員会で承認された親方10人の理事には、新任の藤島親方（元大関武双山）、片男波親方（元関脇玉春日）、追手風親方（元幕内大翔山）、尾上親方（元小結浜ノ嶋）が名を連ねた。