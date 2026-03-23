大相撲春場所で１４場所ぶり３度目の優勝を果たし、場所後の大関再昇進を確実にしている関脇の霧島関（２９）（音羽山部屋）が千秋楽から一夜明けた２３日、堺市内で記者会見し、「優勝して一緒に万歳するという娘との約束を果たせ、大関にも戻れるのが大きい」と喜びを語った。霧島関は、横綱豊昇龍関を破るなど３日目から１１連勝し、１２勝３敗で２０２３年九州場所以来となる優勝を決めた。「場所中は疲れを感じなかったが