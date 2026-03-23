タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が22日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。会話に夢中で食事スピードが遅い知人に「凄い遅いなって思う時がある」と明かした。今回は、ヤングマガジンで連載中の漫画「暴力万歳」とのコラボ企画で、「むかついてぶん殴りたくなったこと」をリスナーから募集。その中に、「先日、ママ友と子供たちとご飯を食べに行きました。私が食べ