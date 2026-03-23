けさ、東京・文京区の4階建てアパートで火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。きょう午前7時20分ごろ、文京区千駄木のアパートで「部屋が燃えている」と119番通報がありました。警視庁と東京消防庁によりますと、4階建てアパートの4階の一室から火が出て、ポンプ車など19台が出動し消火にあたりました。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、火元の部屋10平方メートルが焼け、焼け跡から1人の遺体が見つかったと