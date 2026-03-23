エンゼルスとのオープン戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地で行われたエンゼルスとのオープン戦に「1番・DH」で先発。3回に打球速度117.1マイル（約188.4キロ）の3点二塁打を放った。古巣相手に容赦ない。3回、エンゼルス投手陣が四球を連発。一挙7得点し、なおも2死満塁で大谷の打席が回ってきた。真ん中付近の甘い球を逃さず、打球はものすごい勢いでトラウトが守る中堅右を破る二塁打に。