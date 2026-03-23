銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。今回ご紹介するのは、ホステスに「店には行けないけどアフターがない日あったら教えてよ！飲みに行こ〜」とLINEするおじさん。○閉店後の時間は「お得意様」のためにあるもの「アフター」とは、閉店後にホステスとゲストが、お店の外(バーや寿司屋など)で過ごすこと。主な目的は2つあり、ひとつはその日の売上のお礼を伝えるため、そしても