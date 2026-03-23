E-VENTは4月18日より、「ヤンキー文化」をテーマにした体験展示『大ヤンキー展』を、東京・北千住マルイ7階のイベントスペースにて期間限定で開催する。北千住マルイ『大ヤンキー展』今年2月に大宮マルイで開催された第一回『大ヤンキー展』は、行列ができるほどの人気ぶりで、イベントは大盛況のうちに幕を閉じた。大宮マルイ『大ヤンキー展』(左)ヤンキーの部屋を再現、(右)変形学生服コレクションヤンキー界の重鎮・岩橋健一郎