【ロサンゼルス発】大谷翔平投手（３１）が所属するドジャースの本拠地・ロサンゼルスは世界屈指の多様な人種、民族が共生する街だ。カラフルな価値観が交ざりあう中で、ハリウッド映画、ウエストコーストジャズ、ヒップホップなどの文化を現在進行形で世界に発信し続けている。建造物の壁面に描かれる数々のウォールアート（壁画）もこの街の名物のひとつだ。依頼を受けた有名アーティストが描くものもあれば、ゲリラ的に何者か