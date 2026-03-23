【デジモンUP】 2026年リリース予定 「デジモンUP」ロゴ バンダイナムコエンターテインメントは、Android/iOS用「デジモンUP」の2026年リリースを決定した。 本作は、「またデジモンと強くなれる」をコンセプトとした、「デジモン」シリーズの新作スマートフォン向けゲーム。本作のためだけにすべてのドットイラストが新たに描き下ろされているほか、