バーチャルアイドル・星街すいせいが自身の誕生日である３月２２日、登録者数２８５万人を誇るＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで生配信を実施。個人事務所「ＳｔｕｄｉｏＳＴＥＬＬＡＲ」の設立を発表した。この日、オフィシャルサイトおよび「ＳｔｕｄｉｏＳＴＥＬＬＡＲ」各種ＳＮＳも公開され、オフィシャルファンクラブ「星詠み」も同時に開設。「星詠み」という名称は、これまでファンネームとして親しまれてきた呼称に由来