高島屋大阪店は3月25日より、「星のカービィ」のイベント『KIRBY COLORFUL STORE』を開催する。高島屋大阪店『KIRBY COLORFUL STORE』本イベントでは、人気の定番アイテムからイベント限定のマスコットや文房具など、カービィグッズが300種類以上集結。風船を持ったカービィとワドルディが出迎えてくれるほか、イベントのキーアートを使用したカラフルな世界観の中でお買い物を楽しむことができる。開催期間は3月25日〜4月6日。期