高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の最終週（第25週）「ウラメシ、ケド、スバラシ。」（第121回）が23日に放送され、ヘブン（トミー・バストウ）がトキ（高石）にあるものを手渡すと、ネット上には「早い早い待って」「突然すぎるよ」「フラグがビンビン」などの反響が寄せられた。【写真】明日の『ばけばけ』夕陽を眺めるトキとヘブントキとヘブンの元に、アメリカから大き