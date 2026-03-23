【モデルプレス＝2026/03/23】俳優の成田凌が、22日放送のSixTONESの冠番組『Golden SixTONES』（日本テレビ系／毎週日曜21時〜）に出演。財布を拾ってもらった人気アイドルを明かした。【写真】成田凌の財布を拾った30歳国宝級イケメンアイドル◆成田凌、松村北斗は「命の恩人です」この日、成田は同番組にゲストで登場。冒頭で田中樹から「成田さんは（松村）北斗と関係が？」と話を振られると成田は「そうですね」と頷き「命の