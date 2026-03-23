2027年劇場公開予定のオリジナル映画の主要キャストを募集する公開オーディション「THE OPEN CALL」の募集期間が延長され、3月23日から4月19日17時まで2次募集が行われることが決まった。【写真】山田孝之らがおくる俳優オーディション「THE OPEN CALL」番組各話ED楽曲を公募俳優・山田孝之がメインパートナーとして審査に参加する本オーディションは、15歳以上で性別・国籍・所属事務所・演技経験を問わず、条件と意欲があれ