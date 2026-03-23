相撲部屋で作られる料理を総称して「ちゃんこ」と呼ぶ。今回は元大関・琴欧洲が師匠を務める鳴戸部屋の「チキン南蛮」「とろろ長芋焼き」を紹介する。部屋は元料理人で、元幕下・琴大信の江元大悟マネジャー（４１）を中心に力士たちが作る。師匠で、ブルガリア出身の鳴戸親方は新弟子時代は「日本食について何も知らなかった」と笑うが、今では外出時も全メニューをチェックする。チキン南蛮作りは、相撲部屋らしく豪快だ。ボ