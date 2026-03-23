2020年12月29日に他界したChildren Of Bodomのフロントマンでよく知られるアレキシ・ライホが生前使用していたギターが売りに出されたニュースが届いた。このギターESP Custom Shop Alexi Scytheは2006年日本のESPカスタムショップでアレキシ・ライホのために手作りされ、フィンランドの楽器店Musamaailmaが輸入しアレキシに直接手渡したとてもレアなギターだそうだ。アレキシはこのギターを2011年に行われたChildren Of Bodomの＜